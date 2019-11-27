Двое детей погибли после отравления неизвестным веществом в Крыму
На данный момент известно, что жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала бригаду медиков. Она пояснила, что трое ее детей почувствовали себя плохо. Когда врачи прибыли на место десятимесячный мальчик уже скончался. В срочном порядке в больницу забрали восьмилетнюю девочку и ее пятилетнего брата. Однако уже в медицинском учреждении девочка умерла. Мать и сын остаются в больнице под контролем врачей.
Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты вместе с сотрудниками ведомства изучили газовое и вентиляционное оборудование дома, где жила семья. Но ни утечек газа, ни непроходимости вытяжки они не выявили. В настоящее время следователи допрашивают соседей.
Пока приоритетной версией случившегося следователи считают отравление неизвестным веществом. Для определения причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы и другие исследования.