Происшествия 18 января 2024, 23:09 Двое детей находились в квартире в момент гибели матери в Екатеринбурге E1.ru: у погибшей в Екатеринбурге девушки остались двое сыновей РИА «Новости»

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Труп жительницы Екатеринбурга обнаружили утром 18 января рядом с домом на улице Белинского. У женщины осталось двое маленьких детей, сообщил портал E1.ru.

Полицейские нашли в квартире погибшей предсмертную записку, где она просила прощения у близких. В момент смерти женщины в квартире находились ее сыновья, старшему из которых всего пять лет.

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Мать погибшей рассказала, что она увлекалась эзотерикой, работала с психологом и проходила разные курсы. По словам женщины, старший внук позвонил ей и рассказал, что не может найти в квартире маму. После этого родители поехали в Екатеринбург и узнали о гибели дочери.

Женщина рассказала, что дочь работала на удаленке менеджером в частной компании. Также она подтвердила, что девушка увлекалась Таро. Сейчас внуки находятся с бабушкой, она с мужем планирует их воспитывать.

Тело девушки утро 18 января обнаружили жители Екатеринбурга. Погибшая была без верхней одежды. Предположительно, она могла выпасть из окна.