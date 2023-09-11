11 сентября 2023, 14:02
Двое детей на квадроцикле попали в ДТП в Тюменской области
В Тюменской области правоохранители привлекли к административной ответственности мать двоих несовершеннолетних детей, которые попали в ДТП на квадроцикле. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Авария произошла накануне в селе Ярково Тюменского района. Двое братьев девяти и 11 лет решили покататься на квадроцикле без мотошлемов. В переулке Северном младший школьник за рулем транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб.
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Одного мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу, другому оказали помощь на месте.
Тюмень
ДТП
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