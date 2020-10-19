Двое детей и женщина погибли при пожаре в Иркутской области

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Причиной возгорание может быть короткое замыкание электропроводки.

«Три человека — двое детей и их мама — погибли на пожаре в городе Нижнеудинске прошлой ночью. К месту пожара были направлены подразделения пожарно-спасательной части № 54. На момент их прибытия жилой дом был полностью охвачен огнем», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар мог перекинуться и на соседние здания, однако его удалось остановить за 45 минут. Еще до прибытия спасателей горящий дом смог самостоятльно покинуть 16-летний мальчик. Он выпрыгнул из здания через окно.

После ликвидации огня пожарные обнаружили в доме тела трех человек. Среди погибших 42-летняя женщина, девятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Причины возгорания пока устанавливаются, предварительная версия — замыкание электропроводки.

Ранее при пожаре в жилом доме в Уфе погибли три человека — две женщины и мужчина. Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе 12 детей.