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    11 января 2022, 04:58

    Двое детей и взрослый отравились угарным газом в Казани

    Арина Бобкова

    В Казани три человека получили отравление угарным газом. Среди пострадавших — двое малолетних детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

    Все пострадавшие являлись жителями пятиэтажного дома на улице Дементьева. Медики поставили им диагноз «отравление средней степени тяжести». Детей доставили в больницу. Мужчина же от госпитализации отказался. На данный момент сотрудники органов выясняют причины случившегося.