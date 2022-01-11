Двое детей и взрослый отравились угарным газом в Казани

В Казани три человека получили отравление угарным газом. Среди пострадавших — двое малолетних детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

Все пострадавшие являлись жителями пятиэтажного дома на улице Дементьева. Медики поставили им диагноз «отравление средней степени тяжести». Детей доставили в больницу. Мужчина же от госпитализации отказался. На данный момент сотрудники органов выясняют причины случившегося.