16 июля 2023, 17:34
Двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП под Пермью
РЕН ТВ: двое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП с грузовиком в Пермском крае
Грузовик, две легковушки и мотоцикл столкнулись на трассе Большая Соснова — Частые под Пермью. Погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщил РЕН ТВ.
По предварительным данным, у большегруза лопнуло колесо, водитель не смог справиться с управлением и врезался в другие транспортные средства.
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В результате аварии на месте скончались двое детей и трое взрослых. Двоих пострадавших доставили в больницу.
Ранее женщина погибла в массовом ДТП в Челябинске. Четыре легковушки столкнулись в Советском районе города. От полученных травм одна из пассажирок скончалась, еще двое человек получили травмы, их госпитализировали.
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