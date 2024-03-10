Происшествия 10 марта 2024, 11:41 Двое детей и их бабушка погибли во время пожара в Самарской области РИА «Новости»: бабушка и двое ее внуков погибли в пожаре под Самарой РИА «Новости»

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В Самарской области в частном доме произошел серьезный пожар. Огонь унес жизни троих человек, сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы регионального МЧС, жилой дом загорелся ранним утром 10 марта в селе Челно-Вершины на улице Элеваторной. Пламя охватило 40 квадратных метров. Прибывшие спасатели локализовали пожар через 20 минут.

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В центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщили РИА «Новости», что в результате ЧП погибла 62-летняя женщина, ее двух внуков увезли в больницу.

Несмотря на усилия медиков, детей спасти не удалось. Им было семь и четыре года.

Все причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

Ранее в Зеленограде произошло возгорание в частном доме. В результате пожара погибли четыре человека.