Происшествия 06 апреля 2024, 22:50 Двое детей и девять взрослых пострадали из-за обстрела Донецка Пушилин: при обстреле ВСУ в Донецке пострадали 11 человек, 2 из них — дети РИА «Новости»

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Украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский район Донецка, есть пострадавшие. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Всего на данный момент пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей, всем им оказывается медицинская помощь», — написал он.

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По словам Пушилина, после обстрелов получили повреждения девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Буденновском районах Донецка, в Никитовском районе Горловки. Помимо этого, повредилась больница в Куйбышевском районе города.

Всего зафиксировали 29 обстрелов. ВСУ выпустили 77 боеприпасов, использовали реактивную артиллерию, ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.

Ранее Пушилин заявил, что одна женщина погибла из-за обстрела ВСУ в Донецке. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.