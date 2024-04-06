06 апреля 2024, 22:50
Двое детей и девять взрослых пострадали из-за обстрела Донецка
Пушилин: при обстреле ВСУ в Донецке пострадали 11 человек, 2 из них — дети
Украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский район Донецка, есть пострадавшие. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Всего на данный момент пострадали 11 мирных жителей, включая двоих детей, всем им оказывается медицинская помощь», — написал он.
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По словам Пушилина, после обстрелов получили повреждения девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Буденновском районах Донецка, в Никитовском районе Горловки. Помимо этого, повредилась больница в Куйбышевском районе города.
Всего зафиксировали 29 обстрелов. ВСУ выпустили 77 боеприпасов, использовали реактивную артиллерию, ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.
Ранее Пушилин заявил, что одна женщина погибла из-за обстрела ВСУ в Донецке. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
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