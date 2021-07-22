Двое детей госпитализированы после ДТП в Москве

ДТП произошло в Москве на Ленинградском шоссе. В результате госпитализированы двое детей. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Авария произошло неподалеку от дома 21. Водитель автомобиля Wolkswagen столкнулся с автомобилем Audi. 10-летний мальчик и 12-летняя девочка получили травмы. Пострадавших детей госпитализировали, передали «Дни.ру». Медики диагностировали у детей закрытые черепно-мозговые травмы. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.