Двое человек утонули вместе с машиной в Ленинградской области | 360°

Происшествия 17 сентября 2022, 21:18 Поделиться Telegram

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Viber Двое человек утонули вместе с машиной в Ленинградской области

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Серьезное ДТП произошло неподалеку от поселка Старая Малукса в Ленинградской области. Мужчина и женщина утонули вместе с автомобилем. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

После пропажи пары тревогу забили их знакомые. Они обратились к спасателям, которым рассказали, что мужчина и женщина уехали отдыхать на карьер и не вернулись спустя три дня.

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Рядом с водоемом сотрудники ведомства обнаружили следы автомобиля. Спустя время спасатели подняли со дна карьера машину, в которой находились тела двух человек.

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