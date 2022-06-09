«Двое были пьяны». Очевидцы массовой драки школьников в Березняках озвучили разные версии произошедшего

Группа школьников избила подростка в городе Березняки Пермского края. Видео драки с участием около 10 человек появилось в соцсетях. Два очевидца рассказали «360» свои версии произошедшего.

Детские разборки

Потасовка произошла среди деревьев недалеко от жилых домов. После свидания он шел домой, когда им навстречу выбежал мальчик.

Мы с ребятами старше, и он попросил защитить его. А там толпа, восемь-девять человек. Мы решили подойти и разобраться. Этот мальчик разговаривал-разговаривал и предложил [бороться] один на один с другим пацаном. Они согласились

По его словам, нападавшему было 12 лет, оборонявшемуся — 14 лет. Конфликт произошел из-за того, что попросивший помощи подросток гулял с другом и обругал компанию матом. Его друг забежал домой, а тот остался. До встречи с защитниками его уже успели один раз побить, но он вырвался.

«Там ничего сильного не было. Они дрались как дети, просто боролись. Пару раз был удар ногами, но не до крови. После этого мальчики пожали друг другу руки и разошлись», — сказал он.

Были пьяны

Версия женщины, которая живет неподалеку от места драки, отличается. Она увидела, что что-то происходит, открыла окно и окрикнула детей. Они оглянулись, но не разошлись. Пока женщина шла к другому окну, обстановка накалилась, и спустя время один подросток напал на другого. Он повалил его на землю и стал пинать. За этим наблюдали другие дети, всего на видео около 10 человек.

«Некоторые успокаивали их, говорили, чтобы прекратили. Двое, по-моему, были пьяны. Мелкий потерял сознание, потому что они дрались не по возрасту, а второго отвели в сторону. Первый, не тот, который дрался, держался за голову. Возможно, был сильно пьяный. Другого подняли, и все, они разошлись по разные стороны», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина никого из нападавших не узнала, так как подростков в этом районе много — недалеко детский дом. Жертве, по ее подсчетам, около 10-11 лет. Этот мальчик и потерял сознание. Дрались подростки, но наблюдали за происходящим дети помладше. Были даже малыши пяти лет. Полицию женщина вызвать не успела, так как дети быстро ушли.

Никто не звонил

Правоохранители подтвердили, что сообщений в дежурную часть не поступало. Однако проверку все-таки начали.

В настоящий момент сотрудники полиции изучают видео, размещенное в интернете. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Баяндин.