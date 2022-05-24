Двое бандитов напали на мужчину в Москве и отобрали каршеринговый автомобиль

Мужчина обратился в полицию в Москве с заявлением о нападении и угоне автомобиля, который он арендовал через каршеринг. Об этом рассказал kp.ru.

По словам пострадавшего, он собирался садиться в арендованную машину в одном из дворов на Проспекте Мира, когда к нему подошли двое мужчин и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон и кошелек. После этого они вытолкнули его из машины и уехали на ней. Пострадавший попросил прохожего позвонить в полицию.

Полицейские уже задержали двоих подозреваемых.