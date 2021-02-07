Движение восстановили в Свердловской области после массового ДТП

Сразу 20 машин попали в аварию на трассе М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Сейчас ограничение движения уже сняли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5 „Екатеринбург-Челябинск“ завершены. Движение по автодороге полностью восстановлено», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всех сотрудников главка вернули в пункты постоянной дислокации. Сама авария произошла днем 7 февраля. Порядка 20 автомобилей пострадало в результате как минимум трех столкновений. На место выехали 13 человек и четыре единицы спецтехники. Спасатели помогали расчистить трассу от поврежденных автомобилей. Кроме того, они раздавали горячий чай участникам массового ДТП.

Источник фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за аварии на трассе быстро образовалась трехкилометровая пробка. Автомобилистов стали просить воспользоваться резервной дорогой, также было организовано реверсивное движение. Согласно предварительной информации, во время ДТП никто не пострадал.