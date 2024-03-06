Происшествия 06 марта 2024, 08:57 Движение в центре Москвы восстановили после ДТП со сгоревшим грузовиком «Почты России» Дептранс Москвы: на набережной Академика Туполева возобновили движение после ДТП Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

Читать 360tv в

Автоинспекторы восстановили движение транспорта в центре Москвы после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение на набережной Академика Туполева восстановлено», — указали в публикации.

Реклама

До этого в ведомстве сообщили, что на набережной Академика Туполева рядом с домом № 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель вспыхнула машина.

По этой причине перекрыли две полосы. Водителей попросили заранее искать пути объезда.

Источник «360» уточнил, что на дороге загорелся грузовик «Почты России». Автомобиль ехал пустой на загрузку, водитель не пострадал. Прибывшие на место пожарные за 20 минут полностью потушили пламя.