    29 января 2020, 16:08

    Движение в область на Киевском шоссе перекрыли из-за ДТП

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    На Киевском шоссе в Новой Москве из-за аварии полностью перекрыли движение по направлению в область. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, столкнулись два автомобиля.

    Авария произошла на 57-м километре Киевского шоссе, неподалеку от поселка Рассудово Троицкого округа. Информация по пострадавшим уточняется.

    В ГИБДД подтвердили аварию на трассе.

    «На 57-м километре столкновение двух грузовиков. [Инспекторы] выехали на место», — сказал представитель ГИБДД.

    Из-за аварии на Киевском шоссе образовалась шестикилометровая пробка, постоять придется начиная от Московского малого кольца.