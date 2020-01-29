29 января 2020, 16:08
Движение в область на Киевском шоссе перекрыли из-за ДТП
На Киевском шоссе в Новой Москве из-за аварии полностью перекрыли движение по направлению в область. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, столкнулись два автомобиля.
Авария произошла на 57-м километре Киевского шоссе, неподалеку от поселка Рассудово Троицкого округа. Информация по пострадавшим уточняется.
В ГИБДД подтвердили аварию на трассе.
«На 57-м километре столкновение двух грузовиков. [Инспекторы] выехали на место», — сказал представитель ГИБДД.
Из-за аварии на Киевском шоссе образовалась шестикилометровая пробка, постоять придется начиная от Московского малого кольца.