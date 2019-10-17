Движение трамваев по Строгинскому мосту остановили из-за замыкания

Короткое замыкание привело к остановке движения московских трамваев по Строгинскому мосту. Пожарные не могут пока начать тушение, так как участок находится под напряжением. Об этом «360» сообщил информированный источник.

«По Строгинскому мосту остановлено движение трамваев. Во время ремонтных работ было короткое замыкание и все встало», — рассказал источник. По его словам, замыкание произошло на линии подачи тока к вагонам. Сейчас в пролетах моста наблюдается трение. Потушить возгорание пока невозможно из-за напряжения.