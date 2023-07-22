Происшествия 22 июля 2023, 13:32 Движение поездов временно ограничили в Крыму из-за ЧП на складе с боеприпасами Минтранс: движение поездов в Крыму приостановили из-за ЧП на складе боеприпасов РИА «Новости»

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Движение поездов временно ограничили на участке железной дороги в Красногвардейском районе Крыма между станциями Ефремовской и Пролетной. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов из-за ЧП на складе боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального Минтранса Николай Лукашенко.

«В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров организована по мульмодальной схеме поезд — автобус — поезд. Приносим извинения за возможные неудобства, просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — отметил министр.

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Железнодорожный перевозчик «Гран Сервис Экспресс» уточнил, что на данный момент остановили несколько поездов «Таврия», следовавших на полуостров и обратно. Пассажиров доставят до своих станций автобусами.

Это поезда № 177 Москва — Симферополь, № 28 Москва — Симферополь, № 179 СПб — Евпатория. А также № 160 Симферополь — Москва. Задержки составляют от часа до полутора.

«Ожидаемое время прибытия автобусов для пассажиров поезда № 28 — около 14:00. Пассажиры поездов № 177 и № 160 будут также отправлены на станции назначения на автобусах по мере их прибытия», — уточнил перевозчик.

Крымский мост уже открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

Власти Крыма приступили к эвакуации населения жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе пяти километров от места ЧП в Красногвардейском районе. Псле атаки украинских БПЛА там сдетонировал склад боеприпасов.