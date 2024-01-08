Происшествия 08 января 2024, 18:51 Движение поездов в Свердловской области возобновили после хлопка возле станции СвЖД: движение поездов у станции Сан-Донато восстановили Freepik

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Движение поездов у станции Сан-Донато восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале Свердловской железной дороги (СвЖД).

Движение на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская ограничили в 16:50 по местному времени (по московскому — 14:50), а открыли в 19:57 (17:57). Максимальная задержка электропоездов составила два часа 50 минут.

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Ранее РЖД предупреждали о возможном опоздании семи поездов, в том числе двух «Ласточек», у станции Сан-Донато из-за работы правоохранителей.

Региональная антитеррористическая комиссия заявила о «хлопке» вблизи станции днем 8 января. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что это не был взрыв — повреждений железнодорожной инфраструктуры, как и схода вагонов с рельсов, не произошло. При этом СМИ писали, что неподалеку нашли взрывное устройство. На место оперативно выехали экстренные службы.

Никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.