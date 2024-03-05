Происшествия 05 марта 2024, 10:42 Движение поездов в Самарской области приостановили из-за постороннего предмета Посторонний предмет нашли на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская Elena Mayorova/Global Look Press

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На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области 5 марта обнаружили посторонний предмет. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что движение поездов приостановили.

«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — предупредили в пресс-службе.

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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности ЧП пока неизвестны, идет проверка.

Пассажирам напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении или на сайте РЖД. Также можно позвонить в Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8-800-775-00-00.

Накануне, 4 марта, в Самарской области остановили движение поездов из-за подрыва опоры моста через реку Чапаевку. В регионе объявили план «Загорск», который используют для информирования об угрозе безопасности. Позже выяснилось, что террористическая атака в Самарской области оказалась не первой.