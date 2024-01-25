25 января 2024, 15:51
Движение поездов приостановили на участке Чисмена — Волоколамск после схода состава с рельсов
МЖД: на участке Чисмена — Волоколамск приостановили движение поездов
Движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Днем 25 января на станции Волоколамск с рельсов сошел хозяйственный поезд. В результате никто не пострадал, угрозы экологии нет. На место ЧП направили восстановительные составы станций Подмосковная и Ржев.
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«На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны», — предупредили в МЖД.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Специалисты принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. Причины случившегося устанавливаются. Действия по ликвидации последствий схода координирует специальный штаб.
Ранее движение поездов МЦК приостановили между станциями «Деловой центр» и «Лужники». Составы перестали курсировать по техническим причинам.
Поезда
Волоколамск
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