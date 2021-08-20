Движение поездов под Саровом остановили из-за пожара

Руководство РЖД решило приостановить железнодорожное сообщения на участке Саров—Арзамас в Нижегородской области из-за лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Временно поезд в Москву отправляется с железнодорожной станции Арзамас-1.

«Руководством РЖД было принято решение о приостановке железнодорожного сообщения на участке Саров-Арзамас. Из Арзамаса поезд следует по расписанию», — сказано в сообщении. Его процитировал «Интерфакс».

Накануне огонь перекинулся на поселок Стеклянный под Первомайском. Языки пламени прошли вдоль автомобильной дороги и зашли на железнодорожные пути.

Пассажиров следовавшего по этому направлению 19 августа поезда быстро на автобус и доставили в Арзамас. Утром людей из поезда Москва—Берещино встретили в Арзамасе и довезли до Сарова.

«Такая логистика будет продолжена до стабилизации обстановки. Автобусы отправляются от железнодорожного вокзала в Сарове в 21:00. Проезд для пассажиров поезда бесплатный», — отмечено в сообщении.

Пресс-служба организации уточнила, что дорога в сторону 1-КПП закрытаю Кроме того, перекрыто движение на Протяжку (озеро Протяжное — прим. ред.)».

Пожар возник на территории Мордовского природного заповедника еще 3 августа. Ликвидировать его не удается из-за труднодоступной местности, валежника и плохих метеоусловий. По последним данным, сейчас 50 гектаров активно горят. Режим ЧС из-за сложившейся ситуации ввели в Сарове.