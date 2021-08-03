Движение поездов ограничили на участке Транссиба в Приамурье из-за паводка

Поезда на участке Бурея — Домикан Транссибирской железнодорожной магистрали временно проезжают только по одному пути. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реках Приамурья. Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

На месте работают противоразмывные поезда и более 280 сотрудников путевого комплекса.

Это не первое ограничение проезда на Транссибирской магистрали за последний месяц. В июле на приамурском участке железной дороги из-за сильных дождей обрушился мост. Движение составов в обе стороны остановили на три дня.

На место прибыли сотрудники МЧС и бригады железнодорожников, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации и восстановить сообщение.

Спустя два дня мост восстановили. Сначала железнодорожники запустили пустые грузовые составы, чтобы проверить состояние переправы. К вечеру движение пассажирских и грузовых поездов на первой ветке открыли полностью.