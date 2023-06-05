Происшествия 05 июня 2023, 12:42 Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили Дептранс Москвы: движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение поездов на участке Замоскворецкой линии от станции «Ховрино» до станции «Сокол» снова ввели в график, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Интервалы движения поездов временно увеличивали из-за человека на путях, затем движение остановили совсем. Сейчас его восстановили.

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«Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком», — рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вчера стало известно о гибели человека на путях Таганско-Краснопресненской линии метро. Молодой человек скончался на станции «Текстильщики». На месте происшествия работали экстренные службы. Движение поездов на участке от «Таганской» до станции метро «Выхино» изменили на час, интервалы между поездами были увеличены. В данный момент график движения поездов восстановлен.