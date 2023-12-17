Эксклюзив 17 декабря 2023, 20:02 Движение поездов на участке МЦД-2 приостановили из-за пожара на трансформаторной подстанции Источник «360»: поезда остановили на МЦД-2 из-за пожара в районе Аэропорт Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение поездов по МЦД-2 остановили от платформы «Гражданской» до станции «Стрешнево». Причиной стало возгорание трансформаторной подстанции, сообщил источник «360».

Пожар вспыхнул в районе Аэропорт на Кочновском проезде. На место случившегося прибыли спасатели. Они ожидают заземления подстанции, поскольку приступить к тушению огня невозможно из-за высокого напряжения. На месте также работает аварийная бригада РЖД.

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Ранее на МЦД-3 увеличили интервал движения поездов. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце ноября из-за технического сбоя на Горьковском направлении и МЦД-4 поезда начали курсировать с задержками. Специалисты сделали все необходимое, чтобы устранить неполадки.