Происшествия 25 января 2024, 21:48 Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск восстановили по одному пути МЖД: движение на участке Чисмена-Волоколамск восстановили по одному пути

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Железнодорожники восстановили движение составов на участке Чисмена-Волоколамск по одному пути. Сейчас по нему поезда пропускают по очереди в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По второму пути ремонтники продолжают восстановительные работы. К ним привлекли около 70 сотрудников железнодорожной службы.

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Как ранее заявили в МЖД, пассажиров со станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления доставят на компенсационных автобусах, которые будут ездить во время восстановительных работ на участке. Транспорт будет курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск случился в 14:25 в ходе маневровых работ. Из-за этого приостановили движение поездов. На место ЧП отправили несколько восстановительных составов. Действия по ликвидации последствий происшествия координирует специальный штаб.