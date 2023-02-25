Происшествия 25 февраля 2023, 19:31 Движение поездов на Курском направлении восстановилось

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Поезда Курского направления начали следовать по маршрутам в штатном режиме. Об этом рассказали представители ЦППК.

«В 19:09 железнодорожники восстановили движение поездов на Курском направлении в сторону Москвы. Электрички курсируют в штатном режиме в сторону Москвы и области», — сообщили в ЦПКК.

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Ранее сообщалось, что на D2 и Курском направлении на участке Люблино — Москва — Товарная затруднилось движение поездов. Это произошло из-за повреждения контактного провода.

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