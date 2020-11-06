Движение поездов на Белорусском направлении восстановили после аварии с грузовиком

Движение поездов на Белорусском направлении восстановлено после столкновения состава с грузовой машиной. Авария произошла на регулируемом переезде 31 километра перегона Одинцово-Голицыно.

Машина столкнулась с электропоездом № 6751, который следовал по маршруту Лобня-Дорохово. Авария произошла 5 ноября.

«Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся поездом», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Машинист успел подать светозвуковые сигналы и экстренно затормозил, но было слишком маленькое расстояние между поездом и машиной. Столкновения избежать не удалось. Первый вагон поезда сошел с рельсов. Пострадали водитель грузовика и машинист, среди пассажиров раненных нет.

После аварии пришлось приостановить движение поездов на участке Одинцово — Голицыно. Пассажиров электрички с места происшествия забрал компенсационный автобус. Ремонтные работы на участке начались лишь после завершения следственных действий.

С рельсов также сошли два вагона электрички на Киевском направлении. Движение пришлось остановить в обе стороны на участке Толстопальцево-Лесной городок.