Происшествия 25 февраля 2023, 18:55 Движение поездов Курского направления затруднилось из-за повреждения контактного провода

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На D2 и Курском направлении на участке Люблино — Москва-Товарная затруднилось движение поездов. Это произошло из-за повреждения контактного провода.

«Поезда будут следовать в обе стороны по пути в область. Вместе с МЖД принимаем все меры для возобновления движения по обоим путям», — пояснили в Telegram-канале ЦППК.

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После 19:00 поезда на участке от Перервы до Люблино начнут курсировать в реверсивном режиме. В связи с этим с отклонением от графика будут следовать электрички в сторону Москвы и области.

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