Происшествия 11 июня 2023, 13:03 Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после ЧП Гладков: на перегоне, где сошли грузовые вагоны, частично восстановили движение РИА «Новости»

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В Белгородской области частично восстановили движение поездов на перегоне, где сошли с рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов. Сейчас работает один путь, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

ЧП со сходов 15 пустых грузовых вагонов и локомотива произошло 10 июня в 21:47 на двухпутном перегоне Хлевище — Бирюч. В результате происшествия никто не пострадал.

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Утром 11 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что из-за схода вагонов в Алексеевском округе остановили движение электричек и пригородных поездов.

«Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — добавил он.

По данным Гладкова, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Информацию о причинах происшествия уточняют.

«Утром было восстановлено движение пригородных электропоездов, следующих по четному пути», — уточнил губернатор днем в воскресенье.

Сошедшие вагоны убрали с путей. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.