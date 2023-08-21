Происшествия 21 августа 2023, 12:59 Движение поездов частично восстановили на станции Солнечная МЖД Движение поездов на станции Солнечная частично восстановили после поджога релейного шкафа РИА «Новости»

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Утром в понедельник на станции Солнечная Киевского направления МЖД кто-то поджег релейный шкаф. По этой причине поезда в обе стороны отклонились от графика следования. Сейчас движение составов восстановили, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В 10:56 на станции Солнечная Киевского направления восстановлена работа железнодорожной автоматики, нарушенная ранее из-за поджога релейного шкафа», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что специалисты принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать работу поездов. Также представители МЖД пообещали сделать все возможное для полного восстановления движения поездов к вечернему часу пик.

До этого сообщалось о задержке поездов Киевского направления в обе стороны из-за поджога релейного шкафа на станции Солнечная. Прибывшая на место бригада железнодорожников приступила к работам для восстановления движения.

В компании напомнили, что за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта грозит уголовная ответственность.

Ранее подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Подольске. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали огонь. Шкаф выгорел полностью, при этом никто не пострадал.