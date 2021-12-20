Движение по Военно-Грузинской дороге остановили

Военно-Грузинскую дорогу в Верхнем Ларсе на границе Северной Осетии и Грузии перекрыли. Из-за этого на пропуском пункте образовалась масштабная пробка из более чем 200 грузовиков. Об этом сообщил ОТР.

Причиной перекрытия трассы послужил сильный снегопад. Кроме того, в регионе поднялся сильный ветер, что значительно осложняет ситуацию. В ближайшее время рядом с пробкой для водителей откроют пункт обогрева. Кроме того, проводят работы по расчистке снега. Информации о том, когда трасса начнет действовать вновь, не поступало.