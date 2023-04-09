09 апреля 2023, 10:47
Движение по участку МКАД застопорилось из-за столкновения трех автомобилей
Дептранс: три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД, после развязки с Волоколамским шоссе. Движение в районе аварии оказалось затруднено, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Момент ДТП попал на видео.
Судя по кадрам, большегруз наехал на двигавшуюся впереди легковушку и протащил ее несколько метров по проезжей части. После этого затормозила и фура, и ехавшие позади машины.
Реклама
Уточняется, что на месте аварии уже работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших пока выясняются.
ДТП
Реклама
Реклама