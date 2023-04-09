Происшествия 09 апреля 2023, 10:47 Движение по участку МКАД застопорилось из-за столкновения трех автомобилей Дептранс: три автомобиля столкнулись на 67-м километре МКАД

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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 67-го километра МКАД, после развязки с Волоколамским шоссе. Движение в районе аварии оказалось затруднено, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Момент ДТП попал на видео.

Судя по кадрам, большегруз наехал на двигавшуюся впереди легковушку и протащил ее несколько метров по проезжей части. После этого затормозила и фура, и ехавшие позади машины.

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Уточняется, что на месте аварии уже работают сотрудники оперативных служб. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших пока выясняются.