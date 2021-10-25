Движение по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара

Дорожные полицейские ограничили движение по Тверской улице в столице из-за пожара, который разгорелся в одном из жилых домов. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram.

«Движение по Тверской улице в сторону области ограничено до одного ряда. Выбирайте пути объезда, движение осложнено», — рассказали в ведомстве.

По данным дептранса, машины в районе пожара сейчас едут по одной полосе.

Ранее стало известно о пожаре около метро «Белорусская» по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 30. По данным источника «360» в экстренных службах Москвы, из окна второго этажа повалил густой дым, людей эвакуировали. Информации о причине ЧП, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.