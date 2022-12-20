Происшествия 20 декабря 2022, 09:41 Движение по трассе Горловка — Ясиноватая временно закрыли из-за обстрелов со стороны ВСУ Мэр Приходько сообщил о закрытии трассы Горловка — Ясиноватая из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Движение по трассе Горловка — Ясиноватая временно закрыли из-за массированных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Мэр обратился к жителям с просьбой учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

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«В связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения», — написал он.

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В понедельник украинские боевики обстреляли Горловку и Донецк. По Горловке ВСУ выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел велся со стороны населенных пунктов Дружба и Дзержинск. Снаряды упали в Калининском и Никитовском районах города.

По уточненным данным, вследствие вчерашнего обстрела поселка Мичурино, который находится в Никитовском районе Горловки, вражеской боеприпас ударил по дому 3/2 на улице Орджоникидзе. К счастью, обошлось без пострадавших.