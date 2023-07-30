Происшествия 30 июля 2023, 09:09 Движение по Тестовской улице в Москве перекрыли из-за атаки БПЛА Дептранс: движение по Тестовской в районе «Москва-Сити» перекрыли после атаки дронов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице перекрыли движение по улице Тестовской рядом с комплексом «Москва-Сити». В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали водителей заранее выбирать пути объезда.

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточнили в ведомстве.

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Тестовская улица расположена неподалеку от «Москва-Сити», где украинские дроны повредили фасады на двух башнях.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 30 июля военные пресекли попытку террористической атаки киевского режима беспилотниками по столичным объектам. В ведомстве отметили, что один украинский дрон удалось уничтожить в воздухе с помощью ПВО над Одинцовским районом Подмосковья. Еще два беспилотника сбили радиоэлектронными средствами над нежилыми зданиями «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в результате ночной атаки два офисных здания башен в «Москва-Сити» получили незначительные повреждения. По его словам, ни жертв, ни пострадавших нет.

Ранее москвичам сообщили, что движение транспорта ограничат на нескольких участках ТТК. Временные неудобства связаны с ремонтными работами.