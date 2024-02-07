Эксклюзив 07 февраля 2024, 16:34 Движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы затруднилось из-за снега Снегопад спровоцировал пробки на автодороге М-9 «Балтия» в Подмосковье

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Автомобили оказались в пробке на трассе М-9 «Балтия», движение в сторону Москвы затруднилось. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

Из-за снегопада машины не могут въехать по Новорижскому шоссе из Московской области в столицу. Чтобы справиться с последствиями непогоды, на дороги вышла снегоуборочная техника. Видимость настолько плохая, что некоторые водители выходят из машин и вручную очищают лобовые стекла от снега и наледи.

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Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что из-за непогоды городские службы перешли в режим повышенной готовности. Коммунальщики с помощью техники убирают снег с дорог, пешеходных зон и подходов к станциям метро и остановкам общественного транспорта.