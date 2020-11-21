Движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда

Во Владивостоке закрыли движение по мосту на остров Русский из-за падения льда с вант (крепежных тросов), сообщили в городской администрации. Движение перекрыто в обе стороны.

В мэрии заявили РИА «Новости», что это «сделано в целях безопасности, так как падают большие куски льда». На какой срок закрыто движение, не уточняется.

Ванты обледенели из-за непогоды, накрывшей регион 19–20 ноября. В Приморье действует режим ЧС. По данным newsvl.ru, с одного из обледенелых тросов сорвалась декоративная оболочка. Она повисла над морем и может представлять помехи судоходству, поэтому ее пытаются поднять на мост. Помимо декоративной функции эта оболочка защищает ванты от осадков.

Пришедший в Приморье циклон вызвал метели и ледяной дождь. Во Владивостоке без электричества остались около 160 тысяч жителей, 23 тысячи — без отопления. В трех районах города открыли пункты бесплатного трехразового питания для детей.