Происшествия 10 августа 2023, 07:39 Движение по МКАД ограничили из-за аварии на 51-м километре Дептранс Москвы: на 51-м километре МКАД столкнулись два авто РИА «Новости»

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На внутренней стороне 51-го километра МКАД случилась авария. Движение доступно только по крайним полосам, сообщил Дептранс Москвы.

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 51-го километра МКАД в районе развязки с проспектом Генерала Дорохова. Оперативные службы приехали к месту ДТП. Три средние полосы дороги закрыли для движения. Обстоятельства аварии и наличие пострадавших в ведомстве не раскрыли.

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