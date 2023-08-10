10 августа 2023, 07:39
Движение по МКАД ограничили из-за аварии на 51-м километре
Дептранс Москвы: на 51-м километре МКАД столкнулись два авто
На внутренней стороне 51-го километра МКАД случилась авария. Движение доступно только по крайним полосам, сообщил Дептранс Москвы.
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 51-го километра МКАД в районе развязки с проспектом Генерала Дорохова. Оперативные службы приехали к месту ДТП. Три средние полосы дороги закрыли для движения. Обстоятельства аварии и наличие пострадавших в ведомстве не раскрыли.
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В одной из квартир 20-этажки в Раменках ночью загорелся электросамокат. Жильцы заметили огонь и потушили подручными средствами, но не смогли выйти на улицу из-за слишком сильного задымления. Семья из пяти человек спряталась на балконе и вызвала спасателей. Трех детей, в том числе семимесячного ребенка, госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей. Площадь пожара составила один квадратный метр.
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