Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановили

Машины снова поехали по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края. Ранее движение остановили из-за плохой погоды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС Крыма.

«Движение со стороны Крыма по мосту восстановлено. Со стороны Краснодарского края пока затор», — рассказали в пресс-службе ведомства и добавили, что стороны Краснодарского края около 200 машин ждут возможности проехать по мосту на полуостров. В их числе более 50 фур и около 10 автобусов.

Туда дополнительно направили четыре единицы спецтехники и 20 спасателей. По данным МЧС, на мосту сейчас сильный боковой ветер и плохая видимость.

«На территории Крымского полуострова сохраняется штормовое предупреждение. <…> 19 февраля в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду», — предупредили в МЧС.

Утром дорожники впервые остановили движение по Крымскому мосту с момента его открытия из-за сильного снегопада.