Движение по Крымскому мосту в обе стороны снова перекрыли из-за снегопада

Дорожники повторно перекрыли движение по Крымскому мосту из-за непогоды. Заторы образовались на въездах через переправу в обе стороны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

«Движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации. Напомним, в направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около одного километра при участии более 200 автомобилей. Из них 56 грузовых, 128 легковых, восемь автобусов», — описали ситуацию в ведомстве.

По данным МЧС, в сторону Керчи тоже образовалась пробка. На базе керченского аэропорта организовали отстойник для машин. Некоторым потребовалась эвакуация. На место затора подвозят горячее питье. В местных школах создали пункты обогрева.

Ранее в МЧС сообщили о возобновлении движения по переправе через Керченский пролив в сторону Кубани. На мосту сейчас сильный боковой ветер и плохая видимость. В Крыму идет сильный снегопад.