Происшествия 11 августа 2023, 12:54 Движение по Карамышевской набережной в Москве перекрыли из-за сбитого дрона Дептранс Москвы: движение по Карамышевской набережной перекрыли после падения БПЛА Телеканал «360»

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В столице перекрыли движение транспорта по Карамышевской набережной из-за сбитого дрона. На месте работают представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что сейчас автомобилистам нельзя проехать по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Ограничения будут действовать, пока правоохранители не закончат работу в зоне падения БПЛА.

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По словам корреспондента «360», дорогу перекрыли только для транспорта, оставив доступ пешеходам. На место ЧП прибыли полицейские, скорая, спасатели и транснадзор. Территорию вокруг места падения дрона оцепили.

Ранее очевидцы рассказали об упавшем БПЛА на северо-западе Москвы. Мужчина, находившийся рядом с Карамышевской набережной, сообщил, что видел дым в лесу.