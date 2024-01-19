Происшествия 19 января 2024, 13:24 Движение по федеральной трассе на Алтае перекрыли из-за камнепада Движение по трассе Р-256 перекрыли на Алтае из-за камнепада Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Движение по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» перекрыли на Алтае из-за камнепада. Об этом сообщила пресс-служба управления автомобильных дорог по республике.

Проезд автомобиль ограничили в Онгудайском районе, между населенными пунктами Чибит и Акбом. На место прибыли экипажи ГИБДД, они проконтролируют безопасность на участке.

Реклама

«Одна полоса движения после кампепада оказалась разрушена, под второй образовались пустоты. К месту ЧП отправили специализированную технику: трактор МТЗ, комбинированную дорожную машину, экскаватор и погрузчик», — сообщили в управлении.

В пресс-службе добавили, что дорожные службы разберут покрытие, после чего заполнят появившиеся пустоты песчано-гравийной смесью и крупнообломочным грунтом.

В начале января в Алтайском крае перекрывали несколько участков трасс, причиной стали метель, сильный ветер и плохая видимость.