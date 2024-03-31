Происшествия 31 марта 2024, 11:29 Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыли из-за утечки пропана из КамАЗа Источник «360»: утечка пропана произошла из КамАЗа на Боровском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Утечка пропана произошла из грузовика КамАЗ на Боровском шоссе в Москве. О ЧП сообщил источник «360».

По предварительным данным, КамАЗ, перевозивший пропан, следовал на заправку, когда произошла разгерметизация, пояснил собеседник «360».

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Место происшествия огородили. Расстояние до жилых домов, по словам источника, составляет 70 метров. На место выехали специалисты лаборатории МЧС, добавил он.

В департаменте транспорта Москвы подтвердили данные о происшествии, уточнив, что ЧП произошло в районе дома 2а к4. На месте работают оперативные службы города.

«Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет», — подчеркнули в дептрансе.