Происшествия 22 июня 2023, 08:13 Движение по Чонгарскому мосту остановили после удара ВСУ Глава Крыма Аксенов сообщил о приостановке движения по Чонгарскому мосту РИА «Новости»

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Движение по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, приостановили после удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что удар по переправе украинские военные нанесли в ночь на 22 июня. В результате никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП находятся специалисты.

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Взрывотехники приступили к экспертизе для оценки типа боеприпаса. А профильные службы занялись обследованием дорожного полотна.

«О возможности движения будет сообщено в течение часа», — заключил Аксенов.

Ранее об ударе по Чонгарскому мосту сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, украинские военные использовали британские ракеты Storm Shadow, уточнил он.

По словам Сальдо, на время ремонта моста запустят движение по резервному маршруту.