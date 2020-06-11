Движение перекрыли под Гатчиной из-за ДТП

ДТП произошло на съезде с развязки на пересечении федеральных автодорог Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь и Петербургским южным полукольцом. Два грузовика не смогли разъехаться, они двигались в одном направлении.

Из-за случившейся аварии полностью перекрыт съезд с дороги Р-23.