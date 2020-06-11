11 июня 2020, 18:58
Движение перекрыли под Гатчиной из-за ДТП
В Санкт-Петербурге под Гатчиной произошла авария — столкнулись две грузовые машины. Они перекрыли движение по одной из полос на трассе. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
ДТП произошло на съезде с развязки на пересечении федеральных автодорог Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь и Петербургским южным полукольцом. Два грузовика не смогли разъехаться, они двигались в одном направлении.
Из-за случившейся аварии полностью перекрыт съезд с дороги Р-23.