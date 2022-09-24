Движение перекрыли на Покровской улице в Москве из-за ДТП | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Viber Движение перекрыли на Покровской улице в Москве из-за ДТП Источник «360»: на Покровской улице в Москве перекрыли движение из-за ДТП

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В субботу вечером на Покровской улице в Москве случилось ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в забор, сообщил источник «360». По его информации, один из находящихся в машине был пьян.

Авария случилась на дороге с односторонним движением на улице Покровская, 31.

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«Перекрыто движение общественного транспорта, столкновение легкового автомобиля с препятствием», — рассказал собеседник «360». По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

На днях в Москве произошло ДТП с участием люксовой иномарки Porsche у метро «Новокосино». В распоряжении «360» появилось видео с места аварии. На кадрах видны повреждения автомобиля — у машины сильно помят кузов и разбита ходовая часть. Все случилось на улице Суздальская, 13а. Иномарка ехала на большой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в стенд заправки.

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