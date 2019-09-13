Движение остановили из-за обрушения моста на трассе А-107 в Подмосковье
Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу. ВидеоПодробнее
В операции по ликвидации последствий происшествия задействованы четыре тяжелых автокрана.
«Происходит подключение пылеспасов к двум кранам, так как у емкости довольно большой вес — 60 тонн. Попытаемся убрать ее в сторону, чтобы освободить движение. Если не получится, придется ее разрезать и по частям убирать», — рассказал руководитель производства ООО «МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ» Владимир Купатов.
Движение организовали по объездным путем, все проходит в рабочем порядке. Проезд на данном участке восстановят в ближайшие часы.
ДТП случилось около 01:00 13 сентября. Фура перевозила негабаритный груз на трассе А-107 около города Селятино в Московской области и зацепила пешеходный переход, из-за чего тот обрушился прямо на проезжую часть. В результате произошедшего никто не пострадал.