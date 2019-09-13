Движение остановили из-за обрушения моста на трассе А-107 в Подмосковье

На участке дороги А-107 от Киевского до Минского шоссе перекрыто движение в обе стороны. Там оперативные службы проводят восстановительные работы после ночного ДТП, когда фура врезалась в надземный переход и перегородила путь. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Пешеходный мост рухнул и перекрыл подмосковную трассу. Видео Подробнее

В операции по ликвидации последствий происшествия задействованы четыре тяжелых автокрана.

«Происходит подключение пылеспасов к двум кранам, так как у емкости довольно большой вес — 60 тонн. Попытаемся убрать ее в сторону, чтобы освободить движение. Если не получится, придется ее разрезать и по частям убирать», — рассказал руководитель производства ООО «МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ» Владимир Купатов.

Движение организовали по объездным путем, все проходит в рабочем порядке. Проезд на данном участке восстановят в ближайшие часы.

ДТП случилось около 01:00 13 сентября. Фура перевозила негабаритный груз на трассе А-107 около города Селятино в Московской области и зацепила пешеходный переход, из-за чего тот обрушился прямо на проезжую часть. В результате произошедшего никто не пострадал.