02 января 2024, 19:29
Движение общественного транспорта сократили в Белгороде после обстрелов
Белгородский Минтранс: рейсы общественного транспорта сократили после атак
После серии ракетных обстрелов Белгорода и его пригородов количество рейсов общественного транспорта сократили. Как сообщила пресс-служба областного Минтранса на своей странице во «ВКонтакте», решение приняли в связи с оперативной обстановкой в агломерации.
В ведомстве подчеркнули, что просят жителей и гостей города не выходить на улицу без особой необходимости и по мере возможностей оставаться дома.
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Белгород и Белгородский район подверглись трем массированным ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков. По данным министерства обороны, для атак на российский регион ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха».
Действующие в регионе системы противовоздушной обороны сбили в воздухе в общей сложности 17 ракет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе три раза объявляли воздушную угрозу. В результате падения обломков сбитых снарядов погиб один местный житель, пять человек получили ранения. Троих забрали в больницу с осколочными ранениями, двое от госпитализации отказались.
Автобусы
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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