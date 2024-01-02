Происшествия 02 января 2024, 19:29 Движение общественного транспорта сократили в Белгороде после обстрелов Белгородский Минтранс: рейсы общественного транспорта сократили после атак РИА «Новости»

Читать 360tv в

После серии ракетных обстрелов Белгорода и его пригородов количество рейсов общественного транспорта сократили. Как сообщила пресс-служба областного Минтранса на своей странице во «ВКонтакте», решение приняли в связи с оперативной обстановкой в агломерации.

В ведомстве подчеркнули, что просят жителей и гостей города не выходить на улицу без особой необходимости и по мере возможностей оставаться дома.

Реклама

Белгород и Белгородский район подверглись трем массированным ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков. По данным министерства обороны, для атак на российский регион ВСУ использовали снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха».

Действующие в регионе системы противовоздушной обороны сбили в воздухе в общей сложности 17 ракет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе три раза объявляли воздушную угрозу. В результате падения обломков сбитых снарядов погиб один местный житель, пять человек получили ранения. Троих забрали в больницу с осколочными ранениями, двое от госпитализации отказались.