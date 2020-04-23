23 апреля 2020, 23:25
Движение на Волгоградском проспекте в Москве затруднено из-за аварии
В Москве на Волгоградском проспекте затруднено движение из-за ДТП, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД. Столкнулись две легковушки, один из водителей погиб.
«В 22:15 в районе дома № 107 по Волгоградскому проспекту столкнулись два легковых автомобиля, один из водителей погиб. Движение на данный момент затруднено», — рассказали в полиции.
Там уточнили, что, по предварительной информации, в участниками аварии стали водители ВАЗ и Audi.
По данным источника «360», при лобовом столкновении скончался водитель Lada, водителя Audi осматривают врачи скорой.
ДТП, по словам собеседника телеканала, произошло вблизи дома № 103, корпус 1 по Волгоградскому проспекту, в сторону центра.
Из-за аварии перекрыта одна полоса движения.