11 июня 2022, 08:44
Движение на ТТК в Москве ограничили из-за столкновения автомобиля и мотоцикла
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца после пересечения с Новослободской улицей. В районе ДТП ограничили движение, на место прибыли оперативные службы.
По данным департамента транспорта, движение осуществляется по двум из пяти полос. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.
Источник фото: департамент транспорта Москвы
По информации телеканала «Звезда», в результате столкновения погиб человек.