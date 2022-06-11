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    11 июня 2022, 08:44

    Движение на ТТК в Москве ограничили из-за столкновения автомобиля и мотоцикла

    Ольга Назаркина

    Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца после пересечения с Новослободской улицей. В районе ДТП ограничили движение, на место прибыли оперативные службы.

    По данным департамента транспорта, движение осуществляется по двум из пяти полос. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

    Движение на ТТК в Москве ограничили из-за столкновения автомобиля и мотоцикла | Изображение 1Источник фото: департамент транспорта Москвы

    По информации телеканала «Звезда», в результате столкновения погиб человек.