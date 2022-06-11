Движение на ТТК в Москве ограничили из-за столкновения автомобиля и мотоцикла

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца после пересечения с Новослободской улицей. В районе ДТП ограничили движение, на место прибыли оперативные службы.

По данным департамента транспорта, движение осуществляется по двум из пяти полос. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

Источник фото: департамент транспорта Москвы

По информации телеканала «Звезда», в результате столкновения погиб человек.